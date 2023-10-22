Идентифицированы тела 1076 погибших израильтян (из них 769 гражданских лиц и 307 военнослужащих). Имена еще 200 убитых мирных жителей предстоит установить.

ЦАХАЛ наносит удары по террористическим ячейкам в Ливане. Число подтвержденных заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в Газе, достигло 212 человек.

Такое заявление сделал официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, отметив, что это число может увеличиться, поскольку израильские власти продолжают изучать данные о пропавших после начала войны с ХАМАС гражданах, сообщает The Times of Israel.

Как уточняет Haaretz, в Израиле идентифицировали тела 1076 погибших израильтян (из них 769 гражданских лиц и 307 военнослужащих). Имена еще 200 убитых мирных жителей предстоит установить.

Видео дня

Вторжение Хамас в Израиль

7 октября 2023 года террористическая группировка ХАМАС атаковала Израиль.

По состоянию на 11 октября 2023 года сообщалось о том, что число погибших в результате атаки ХАМАС превысило 1200. 3000 человек получили ранения, в плен в сектор Газа были похищены более сотни людей.

По состоянию на 17 октября была подтверждена гибель 13 граждан Украины. Эвакуированы 436 украинских граждан.

20 октября 2023 года ХАМАС освободил двух американских заложников. По словам израильского чиновника, освобождение было односторонним шагом, предпринятым ХАМАС.

Вас также могут заинтересовать новости: