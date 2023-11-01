Гриффитс также заявил, что в Газе "женщин, детей и мужчин моют голодом, травмируют и убивают бомбардировками".

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, который накануне совершил двухдневный визит в Израиль и на палестинские территории, назвал "зверством" последний удар израильских сил по лагерю беженцев в Джабалии на севере сектора Газа, контролируемого палестинской группировкой ХАМАС.

"Сообщается, что десятки мирных жителей были убиты в Газе после недавних атак на лагерь беженцев Джабалия. Это лишь последнее из зверств, постигших народ Газы, где боевые действия вошли в еще более ужасную фазу со все более ужасными гуманитарными последствиями", – заявил он.

Гриффитс также заявил, что в Газе "женщин, детей и мужчин морят голодом, травмируют и убивают бомбардировками". Он в очередной раз призвал к прекращению огня для оказания гуманитарной помощи.

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"Нужно, чтобы стороны договорились о паузах в боях. Сейчас это единственный жизнеспособный вариант доставить помощь в Газу. Повторные гуманитарные паузы позволят нам оказывать больше помощи нуждающимся по всей Газе, тем самым облегчая страдания людей и снижая риск беспорядков. Такие паузы также позволят больным и раненым обратиться за медицинской помощью, а тем, кто хочет сбежать, сделать это безопасно", – продолжил заместитель генсека ООН.

Удар по Джабалии - что известно

В трех километрах к северу от палестинского города Джабалия в секторе Газа расположен большой лагерь беженцев. Во время недавней серии ударов Израиля лагерь подвергся значительным разрушениям.

Палестинские официальные лица заявили, что из-под обломков было извлечено около 50 тел погибших в результате авиаудара. Более 150 человек пострадали. В организации "Врачи без границ" заявили, что среди раненых в Джабалии были дети.

Израиль в свою очередь заявил, что здания в Джабалии были захвачены боевиками и что в результате ударов были разрушены тоннели боевиков ХАМАС, расположенные под землей.

Представитель армии Израиля Даниэль Хагари подтвердил, что израильские истребители нанесли удар по лагерю беженцев Джабалия в Газе. По его словам, в результате удара погиб командир батальона ХАМАС "Джабалия" Ибрагим Биари и обрушилась подземная инфраструктура террористической группировки.

Израиль обвиняет боевиков ХАМАС в том, что они используют гражданское население для прикрытия.

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