Энтони Блинкен заявил, что ситуация с временно оккупированными территориями может и не измениться.

Украина сама должна решать, пришло ли время закончить полномасштабную войну, начатую Россией, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Они должны решить, где их будущее и как они хотят туда попасть. Я не думаю, что от того, где на данный момент на карте нарисована линия [фронта], что-то сильно изменится", - заявил он в интервью The New York Times.

Госсекретарь США отметил, что Украина всегда будет претендовать на временно оккупированную территорию, однако в ближайшем будущем линия фронта сильно не изменится.

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"Вопрос в том, найдут ли они при поддержке других [стран] способ вернуть утраченную территорию? Маловероятно, что [кремлевский диктатор Владимир] Путин откажется от своих амбиций. Если будет заключено перемирие, то, по мнению Путина, оно, скорее всего, даст ему время на отдых, переоснащение и повторное нападение в какой-то момент в будущем", - сказал Блинкен.

Путин, по его словам, "потерпел неудачу", из-за этого у Украины есть потенциал не только выжить в ходе войны, но и процветать в будущем. Хотя это, по его словам, зависит от решений будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа и других стран.

В частности, нужно убедиться, что Украина обладает потенциалом для сдерживания теоретической агрессии в будущем. Это может касаться и вопроса вступления Украины в НАТО, и гарантий безопасности, заявил он в интервью.

Блинкен лично надеется, что США в будущем сохранит позицию "жизненно важного помощника", которым Соединенные Штаты были для Украины последние годы.

"Потому что, опять же, речь идет не только об Украине. Это никогда не было связано только с Украиной", - заявил Блинкен.

Другие заявления Блинкена

Ранее УНИАН сообщал, что у Украины есть выбор - продолжать борьбу или переходить к переговорам и попытке перемирия. Блинкен отметил, что хочет убедиться, что дает новой администрации президента США и Украине "максимально сильные возможности для игры".

Кроме того, госсекретарь США отрицает, что Путин напал на Украину именно после выхода США из Афганистана. "Наоборот, наши противники, вместе с РФ, были бы рады, если бы мы остались в Афганистане еще на 20 лет", - заявил он.

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