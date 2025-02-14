Возвращение Дональда Трампа к власти в США стало "электрошоком" для Европы и должно заставить ее нарастить собственные "мышцы". Но отправка в Украину 200 тысяч европейских миротворцев нереальна. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Financial Times.
Президент Франции поддержал позицию администрации Трампа о том, что Европа несет ответственность за обеспечение безопасности Украины. Однако, по мнению Макрона, озвученная Владимиром Зеленским потребность в 150-200 тысячах европейских миротворцев после войны является несколько "надуманной".
"Мы должны делать вещи, которые являются соответствующими, реалистичными, хорошо продуманными, измеренными и обсужденными", - подчеркнул Макрон.
Говоря о перспективах мира в Украине, французский президент предостерег от соглашения, похожего на капитуляцию, поскольку это будет "плохой новостью для всех", включая США.
"Единственный вопрос на данном этапе заключается в том, действительно ли президент Путин устойчиво и достоверно желает согласиться на прекращение огня. Мы все должны оставаться коллективно бдительными", - сказал Макрон.
Европейские миротворцы в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, в администрации Трампа считают, что их роль должна ограничиться лишь дипломатической помощью в достижении мира в Украине. А вот послевоенные гарантии на себя должна взять Европа.
В Пентагоне отметили, что Америка не будет отправлять свои войска в Украину. При этом Вашингтон не хочет, чтобы европейские миротворцы в Украине действовали под эгидой НАТО.
На это Владимир Зеленский отметил, что миротворческий контингент может состоять исключительно из самих украинцев, если Запад предоставит Украине достаточное количество современного оружия.