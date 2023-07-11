По данным специалистов, определенная часть личного состава российских вооруженных сил, которая была недалеко от Финляндии, погибла в Украине.

Военный эксперт, научный сотрудник Финского института международных отношений в Хельсинки Хенри Ванханен рассказал, что сейчас происходит возле российско-финской границы на территории РФ. По его словам, расширение НАТО – включение в альянс Финляндии и Швеции – воспринимается, как стратегическое поражение России и ее президента Владимира Путина, поскольку лидер страны-агрессора после полномасштабного вторжения в Украину не ожидал подобной реакции от соседних государств.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал во время брифинга в медиа-центре "Украина-Одесса". Ванханен отметил, что РФ длительное время пыталась вмешаться в процесс расширения НАТО, в частности, гибридными средствами и напугать Финляндию, но ничего не смогла сделать. При этом Финляндия, понимая, что собой представляет государство-агрессор, готовилась к худшему. По словам эксперта, сейчас Россия продолжает накалять ситуацию, в частности, пытается создать нарратив, что якобы из-за присоединения к НАТО Финляндия представляет угрозу.

В то же время сейчас у российско-финской границы нет большой активности военных РФ.

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"Мы знаем, что большинство российских войск, которые были ближе к нашей границе, также не так активны. Что там базы пустуют и это связано с тем, что они просто направили личный состав в Украину, который там погиб. Мы видим ухудшение ситуации, но не можем сказать, что угроза такая же, как была раньше", – сказал эксперт.

Он подчеркивает, что Россия будет перегруппировываться и определенным образом реагировать на вступление Финляндии в НАТО. Например, в Мурманской области, которая граничит с Финляндией.

"Также мы ожидаем, что в ближайшем будущем они (россияне – УНИАН) будут усиливать свое военное присутствие, но это также зависит от того, как будут разворачиваться военные действия в Украине. Им нужно где-то 5 лет, чтобы усилить присутствие у нашей границы", – отметил эксперт.

По его словам, иностранные партнеры с нетерпением ждут контрнаступления ВСУ, а потом можно будет говорить о потенциальной интеграции Украины в НАТО. Он считает, что Украина сейчас защищает всю Европу и имеет наиболее опытную армию в Европе, в частности, "когда говорят о боевых действиях России".

Специалист подчеркивает: сейчас Россия является самой большой угрозой для НАТО, а Украина может предоставить очень много соответствующей важной информации. По мнению Ванханена, нельзя терять возможность интегрировать Украину в НАТО, потому что речь идет о безопасности всей Европы.

Вступление Финляндии в НАТО

Финляндия имеет официальные отношения с НАТО с 1994 года, когда она присоединилась к программе "Партнерство ради мира". Страна поддерживает позитивные отношения с организацией, и возможность ее членства была темой дебатов в стране после окончания холодной войны.

После российского вторжения в Украину в 2022 году дебаты перешли в пользу членства в НАТО. 18 мая 2022 года Финляндия официально подала заявку на вступление.

Уже 4 апреля 2023 года страна вступила в НАТО и стала 31 членом Альянса.

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