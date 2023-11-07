Обнаружение британских микрочипов в Украине активизировало призывы к закрытию санкционных "лазеек".

Британскую компанию Future Technology Devices International (FTDI) обвинили в "позорном" поведении из-за продажи микрочипов России после того, как та вторглась в Украину.

Об этом пишет The Times. По данным издания, микрочипы были найдены по меньшей мере в одном российском танке, находящемся на территории Украины.

Отмечается, что режим санкций, направленный на то, чтобы остановить Россию в получении ключевых технологий, был высмеян как "полностью непригодный для целей" одним из британских длепутатов, поскольку продажи происходят согласно законодательству, несмотря на то, что поставки предназначены для военных целей.

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Авторы материала уточняют, что FTDI, компания из Глазго, которая поставляла чипы, специализируется на технологии, подключающей старые электронные устройства к современным компьютерам. При этом компания прекратила поставки своему российскому дистрибьютору после того, как ее банк HSBC отказался обрабатывать платежи за экспорт.

Издание выражает обеспокоенность, что другие компании продолжают поставлять западные технологии, которые нужны России для некоторых из ее более совершенных видов оружия.

Алисия Кернс, председатель комитета по иностранным делам Палаты общин, заявила, что" позорно и очень угрожающе", что британская компания поставляет России необходимые компоненты для ее военных нужд, и призвала к дальнейшему контролю.

Согласно законодательству, введенному после приказа президента РФ Путина о вторжении в Украину, британским компаниям запрещено экспортировать определенные виды микрочипов в Россию.

Товары, которые экспортирует FTDI, не нарушают санкции Великобритании, но они входят в список, составленный Европейской комиссией товаров двойного назначения и передовых технологий, которые используются в российских военных системах или критически важны для их развития.

"Наш режим санкций абсолютно непригоден, если правительство не может даже заблокировать экспорт товаров, которые позволяют россиянам вести ту самую войну, против которой мы выступаем", - отметила председатель общепартийной парламентской группы по борьбе с коррупцией Маргарет Ходж.

Напомним, в сентябре Брюссель предупредил европейские компании и правительства, что может запретить продажу некоторых компонентов странами, откуда Иран и Россия получают комплектующие для беспилотников и другого оружия, наносящего удары по Украине.

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