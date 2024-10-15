Преодолеть Берлинскую стену во время холодной войны пытались тысячи людей, некоторые из них погибли.

В Германии приговорили к 10 годам заключения бывшего офицера восточно-германской спецслужбы Штази за убийство в 1974 году поляка, который пытался бежать в Западную Германию. Об этом сообщает Reuters.

80-летний Мартин Манфред Н, чья фамилия не была названа из-за закона о конфиденциальности, был осужден за убийство, совершенное в марте 1974 года в Берлине. Тогда 38-летний гражданин Польши Чеслав Кукучка пытался заставить чиновников польского посольства в Восточном Берлине отпустить его на Запад, угрожая им муляжом взрывного устройства.

Кукучку пропустили к Берлинской стене, и он уже проходил через пограничный пункт между восточным и западным Берлином, когда среди бела дня ему выстрелили в спину с близкого расстояния. Вместо того, чтобы доставить его в ближайшую больницу, Кукучку перевезли в тюремную больницу Штази и там он истек кровью.

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В понедельник немецкий суд признал, что подсудимый действовал по приказу своего начальства, однако его действия не были оправданы ни по законам Западной Германии, ни по законам тогдашней Восточной Германии.

По данным суда, подсудимый был награжден медалью за "обезвреживание" Кукучки через несколько недель после убийства.

Берлинская стена

Берлинская стена была символом "холодной войны" и разделения Германии после Второй мировой войны. Она была построена в 1961 году по инициативе правительств СССР и ГДР для физического отделения Западного Берлина, который контролировали западные союзники, от Восточного Берлина и остальной Восточной Германии. Одна из главных причин его построения - помехи гражданам ГДР попасть на Запад через Западный Берлин.

За время существования Беэрлинской стены с 1961 до 1989 года примерно 5 тысяч человек пытались преодолеть ее. По разным оценкам, от 100 до 200 человек погибли при попытках пересечь ее, хотя точные цифры остаются дискуссионными. В 1989 году, из-за политических изменений в Восточной Европе и роста народного давления, Берлинская стена прекратила выполнять свою пограничную функцию и в течение нескольких месяцев постепенно была демонтирована.

Стена была 155 км длиной и охранялась минными полями, сторожевыми башнями и вооруженными пограничниками. Он не только разделял городскую застройку Берлина пополам, но и полностью окружал Западный Берлин, отделяя его от сельской местности, которая принадлежала ГДР.

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