Он живет в России с 2013 года.

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена рассказал, что он не подлежит мобилизации.

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"Поскольку Эдвард не служил в российской армии, не имеет практики и опыта военной службы, он не подлежит призыву", - сказал он в комментарии Интерфаксу.

История Эдварда Сноудена

Сноуден - американский технический специалист, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

В июне 2013 года он передал The Guardian и The Washington Post секретную информацию, которая касалась тотальной слежки американских специальных служб.

После того как ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности, Сноуден бежал в Гонконг, а затем - в Россию. В США ему грозит 30 лет тюремного заключения.

В августе он получил временное убежище в Российской Федерации, потом - вид на жительство.

В 2020 году он заявил, что решил получить гражданство России, однако подчеркнул, что они с супругой "останутся американцами, воспитывая своего сына со всеми ценностями Америки, которую любят, включая свободу высказывать свое мнение".

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