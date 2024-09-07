Мужчина, который транслировал российские фейки, теперь будет преподавать курс по "пропаганде".

В Великобритании вспыхнул громкий скандал после того, как уважаемый Эдинбургский университет назначил преподавать курс о пропаганде политологу, который систематически распространял откровенную российскую дезинформацию о войнах в Украине и Сирии. Об этом пишет The Times.

"Ученый Тим Хейворд неоднократно подвергался критике со стороны студентов, экспертов и политиков за потакание дезинформационным нарративам авторитарных режимов", - говорится в публикации.

Например, утверждал, что в 2022 году наполненный гражданскими людьми, в частности детьми, драматический театр в осажденном Мариуполе взорвали ВСУ, чтобы дискредитировать Россию. Также он распространял российскую выдумку, что газовые атаки против гражданского населения на контролируемых повстанцами территориях Сирии устраивал не режим Асада, а местные гражданские волонтеры-спасатели, известные как "белые каски".

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Хейворд отрицал то, что он "полезный идиот" режима президента Путина, и настаивал на том, что он просто хочет услышать "обе стороны" из зон конфликта. Но его назначение преподавателем курса о "пропаганде и цензуре в демократических странах" удивило не только шотландские научные круги, но и политиков.

Блэр Макдугал, новый член парламента от Лейбористской партии, который работал с советскими диссидентами, отметил, что путинская Россия ведет неприкрытую информационную войну против либеральных демократий.

"Наши университеты играют важную роль в создании устойчивости против этой дезинформации и защите нашего общества от ее агрессивного воздействия. Это касается нашей национальной безопасности. Настоящее беспокойство вызывает то, что ученый с длинной историей безоговорочного распространения пропаганды, порожденной жестокими диктатурами, учит студентов дезинформации", - подчеркнул он.

С ним соглашается другой британский депутат Стивен Гетинс. Он подчеркнул, что университеты "должны быть противоядием от дезинформации, которая появляется в нашем политическом и широком дискурсе".

Сам Хейворд еще не успел публично прокомментировать свое назначение, но ранее он утверждал, что Запад якобы преувеличивает угрозу от российской дезинформации. "Попытки "бороться" с дезинформацией могут представлять большую угрозу для демократических институтов общества, чем сама дезинформация", - утверждал он.

В Эдинбургском университете заявили, что не видят проблемы в новом назначении.

"Мы стремимся поддерживать свободу выражения мнений и академическую свободу, одновременно создавая безопасную среду, где члены нашего сообщества могут дискутировать и обсуждать сложные темы на законных основаниях, все в рамках нашей политики достоинства и уважения", - заявили там.

Российская пропаганда в Европе

Как писал УНИАН, Россия проводит в Европе масштабную информационно-психологическую операцию, пытаясь манипулировать политиками, бизнесменами, журналистами и другими влиятельными лицами. Целью является попытка поссорить Европу с Америкой и подорвать поддержку Украины.

Самой уязвимой для российской пропаганды оказалась Германия. Усилия россиян уже имеют практический результат: на местных выборах там набирают много голосов правые и левые популисты, которые откровенно призывают остановить помощь Украине и отменить санкции против России.

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