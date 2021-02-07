Джордж Шульц работал министром труда в администрации Ричарда Никсона с 1969 по 1970 год.

В возрасте 100 лет скончался бывший госсекретарь США Джордж Шульц.

Читайте такжеСоветник Трампа рассказал, что происходит с экс-президентом США без соцсетейОб этом пишет Гуверовский институт при Стэнфордском университете в США.

Шульц умер в субботу, 6 февраля. Причина его смерти не сообщается.

Джордж Шульц работал министром труда в администрации Ричарда Никсона с 1969 по 1970 год, после чего стал директором Административно-бюджетного управления Президента США.

С мая 1972 по май 1974 года был министром финансов. В этот период был прекращен Золотой стандарт доллара и свернута Бреттон-Вудская система.

Был госсекретарем США с 1982 по 1989 год, во время президентства Рональда Рейгана. Он считается в США одним из главных архитекторов завершения Холодной войны.

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Автор: УНИАН