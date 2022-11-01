После атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе, РФ дополнила свой перечень "недружественных стран". В частности, в список попали 14 подконтрольных британцам земель. Саму же Великобританию россияне обвинили в причастности к подготовке этой атаки на свои боевые корабли, а также в подрыве "Северного потока-2".

Относительно сотрудничества Британии с Украиной, она еще до полномасштабного вторжения концентрировалась на усилении средств борьбы на море. Именно британцы помогали нам в воссоздании заводов в Херсонской и Николаевских областях, которые должны были бы отстроить новейший украинский флот. Именно британцы стали нам передавать новейшие ракетные катера, учили наших военно-морских специалистов и помогали с разработкой новой стратегии применения украинского флота. То есть этот партнер всегда был флагманом в контексте возрождения украинских ВМС.

Лондон давно занял четкую антироссийскую позицию

Также, вероятно, не стоит напоминать, что с начала полномасштабного вторжения РФ, Британия стала одной из первых стран, которые начали активно помогать Украине: британские политики объединяли страну в помощи Украине и одновременно в сопротивлении влиянию российских денег. Вспомните Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Бена Уоллеса. Это - едва ли не самые яркие антироссийские политики мира.

С началом полномасштабного наступления на Украину, Британия планировала отойти от российского экспорта до начала 2023-го года. Но показательно на 100% отказалась от российских товаров уже в июле. Поэтому к началу ноября вполне успевает завершить любые экономические отношения с РФ.

Россияне потеряли и свои счета в Лондоне, и неформальное влияние на британских политиков

Еще одна конкретная причина, почему Кремль обвиняет во всех смертных грехах именно Британию, является эффективная работа британской разведки, которая является нашими "глазами и ушами" на протяжении всего периода полномасштабной войны. Все-таки, МІ6 — одна из самых активных разведывательных структур мира. Такое сотрудничество Британия сначала инициировала, а затем превратилась в ключевое звено во взаимодействии разведывательных служб стран НАТО и Украины. И сегодня россиянам это очень не по нраву.

Лондон давно занял четкую антироссийскую позицию. В частности, и из-за "личных счетов" с россиянами. Случай в Солсбери был назван "первой атакой на британской земле, наверное, со времен Второй мировой". Россиянам это не простили.

Сейчас британцы стали мощными врагами России

Фактически, британцам удалось эффективно уничтожить крупнейшую шпионскую сеть России за рубежом. Например, была проведена некая операция по разрушению "Лондонграда", благодаря которой столица Великобритании прекратила быть местом отмывания денег российских олигархов.

Интересно, что в свое время даже консервативная партия финансировала свои кампании из денег олигархов РФ. Миллиарды "российских" долларов проходили через британские финансовые учреждения, российские олигархи владели несколькими газетами и транспортными компаниями, но в итоге они были лишены этого. Руссияне потеряли и свои счета в Лондоне, и неформальное влияние на британских политиков.

Поэтому Великобритания еще в 2019-м году (когда был обнародован промежуточный отчет о национальной безопасности) была названа РФ ключевой угрозой.

И неудивительно, что сейчас британцы стали мощными врагами России.

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"