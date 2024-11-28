США придется поставлять оружия на сумму более 110 млн долларов в день, чтобы вовремя потратить оставшиеся средства.

У администрации президента США Джо Байдена не хватает времени, чтобы использовать миллиарды долларов, выделенные на вооружение для Украины, до окончания срока своих полномочий, и после 20 января уже команда Дональда Трампа будет решать, что делать с оставшимися деньгами.

Как пишет The Wall Street Journal, у администрации все еще осталось более 6,5 млрд долларов, так называемых "полномочий на сокращение", которые позволяют Министерству обороны передавать оружие и технику Украине из собственных запасов. Однако чиновники заявляют, что Пентагон достиг предела оружия, которое он может отправлять Украине каждый месяц, не влияя на свою собственную боеспособность, и сталкивается с логистическими проблемами при доставке оружия:

"США придется поставлять оружия на сумму более 110 млн долларов в день или чуть меньше 3 млрд долларов в декабре и январе, чтобы вовремя потратить оставшиеся средства, и, по словам одного из представителей Конгресса, "это невозможно".

В то же время решение Трампа о том, как поступить с оставшимися деньгами, будет иметь последствия для поля боя и определит, насколько сильным будет влияние Киева на любые потенциальные мирные переговоры с Россией. Как пишет WSJ, чиновники США теперь опасаются, что новая администрация может решить не поставлять оружие, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров.

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"Выскребаем дно бочки"

По словам одного из военных чиновников, сейчас Пентагон намерен ежемесячно перебрасывать Украине оружие на сумму от 500 до 750 миллионов долларов, что больше средней суммы в предыдущие месяцы. Однако в таком случае Пентагону придется сократить американские запасы до уровня, который повлияет на готовность собственной армии США, чего руководители обороны делать не хотят.

"Мы выскребаем дно бочки с точки зрения того, что легко отправить", — сказал чиновник.

Как заявили представители обороны США, предстоящие поставки будут в основном состоять из боеприпасов и артиллерии, отчасти потому, что их легче перевозить. Более тяжелое оборудование, такое как бронетехника или танки, может потребовать месяцев на проверку, тестирование и очистку перед доставкой.

Кроме того, по данным американских чиновников, у США также осталось более 2 миллиардов долларов на финансирование долгосрочных контрактов на поставку оборудования для Киева и Пентагон работает над тем, чтобы получить как можно больше этих денег по контракту к 20 января.

Также есть чуть менее 5 миллиардов долларов финансирования от Конгресса на закупку нового оружия для пополнения запасов США. Хотя скорость, с которой администрация может тратить деньги, ограничена тем, как быстро Министерство обороны может получить оружие по контракту — и как быстро промышленная база может его производить, однако чиновники заявили, что надеются исчерпать этот фонд к концу срока.

Помощь США Украине

Ранее в Пентагоне заявили, что США планируют поставить Украине помощь на 7,1 млрд долларов до конца работы администрации действующего президента США Джо Байдена. Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх напомнила, что действующий президент хочет доставить в нашу страну всю одобренную Конгрессом помощь до завершения своей каденции.

Также администрация Байдена запросила у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на оружие для Украины. Из них 8 миллиардов долларов пойдут на долгосрочные контракты на поставку оружия для Украины, а оставшиеся 16 миллиардов долларов пойдут на пополнение запасов США.

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