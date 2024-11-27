Из Белого дома к законодателям просьба насчет помощи Киеву поступила в начале текущей недели, выяснили журналисты.

Пока еще действующий президент США Джо Байден "тихо и ненавязчиво" обратился к законодателям с просьбой выделить на помощь Украине еще 24 миллиарда долларов.

Администрация Байдена хочет добавить новые расходы в правительственный пакет финансирования, который законодатели могут принять в декабре, пишет Politico, ссылаясь на документ Административно-бюджетного управления Белого дома.

"…Байден тихо и ненавязчиво обращается к законодателям с просьбой выделить еще 24 миллиарда долларов на помощь Украине и замену американского оружия, которое было отправлено на борьбу с Россией, до того, как он покинет свой пост", - отмечается в материале.

Видео дня

По сведениям журналистов, просьба из Белого дома к законодателям поступила 25 ноября:

"Два помощника конгрессмена подтвердили детали предложения и сказали, что Конгресс (в него входят два законодательных органа - Сенат и Палата представителей, - Ред.) получил его в понедельник".

Вас также могут заинтересовать новости: