Главный прокурор МУС отметил, что талибы преследовали, в частности, афганских девочек и женщин.

Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) запросила ордер на арест верховного лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи "Исламского Эмирата Афганистана" Абдула Хакима Хаккани, сообщает CNN.

"Мой офис пришел к выводу, что эти два гражданина Афганистана несут уголовную ответственность за преследование афганских девочек и женщин, а также лиц, которых талибы считали не соответствующими их идеологическим ожиданиям в отношении гендерной идентичности или самовыражения, и лиц, которых талибы считали союзниками девочек и женщин", - заявил главный прокурор МУС Карим Хан.

Он поделился, что оппозиция Талибану жестоко подавляется посредством совершения преступлений, включая убийства, тюремное заключение, пытки, изнасилования и другие формы сексуального насилия, насильственные.

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В издании подчеркнули, что новость о мерах МУС против Хайбатуллы Ахундзады и Абдула Хакима Хаккани положительно восприняли афганские женщины и правозащитники.

"Это дает нам надежду, что наши голоса не забыты, что мир все еще слышит наш призыв к равенству и справедливости", - сказала журналистам афганская активистка.

Какие законы принимает "Талибан" в Афганистане

Ранее "Талибан" запретил женщинам разговаривать с другими женщинами. После прихода талибов к власти в Афганистане права женщин были сведены на нет.

Кроме того, "Талибан" также запретил включать музыку в авто и возить женщин без хиджабов. Помимо этого водителям в Афганистане теперь не следует подвозить женщин на большие расстояния без сопровождения родственника-мужчины.

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