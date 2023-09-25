Он выразил надежду, что их отношения не изменятся, в то же время предостерег, что украинско-польский конфликт может повлиять на будущую избирательную кампанию в Польше и подогреть антиукраинские настроения.

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, как повлиял зерновой конфликт между Украиной и Польшей, и, в частности, заявление украинского президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН на отношения между лидерами двух государств и на украинско-польские отношения в целом.

В интервью польскому изданию Super Express Дуда, комментируя выступление Зеленского с критикой Польши на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, в частности, отметил, что его "удивило то, что этот – фактически незначительный – спор был возбужден с публичной трибуны".

"Я считал и считаю, что вопрос зернового спора – это лишь часть отношений между Польшей и Украиной, которая является лишь фрагментом тяжелой ситуации, в которой находится Украина... Должен признать, что меня огорчил тот факт, что двусторонние споры были вынесены на публичный форум в присутствии 200 стран", - сказал Дуда.

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Он также отметил, что хотя в политике трудно говорить о дружбе, но между ним и украинским президентом "были очень хорошие отношения, добрые и личные", и выразил надежду, что такими они и останутся.

"В этом споре много эмоций, и я пытаюсь понять Владимира Зеленского. Надеюсь, он тоже понимает нашу ситуацию. Если нет, то очень плохо", - сказал Дуда.

Также он выразил обеспокоенность тем, что украинско-польский конфликт может повлиять на предстоящую избирательную кампанию в Польше и подогреть антиукраинские настроения.

"В Польше многие чувствовали себя оскорбленными. Поляки, как органы государственной власти, так и обычные люди, много пожертвовали ради помощи Украине. Многие даже рисковали жизнью. Ехали в Украину, привезли помощь. Некоторые даже на передовую. Не говоря уже о миллионах людей, которые отдали свои дома и квартиры нашим украинским гостям. Я думаю, что сегодня многие из них чувствуют эту ситуацию очень сильно", - отметил он.

Однако со своей стороны Дуда отметил, что "пытается списать это на эмоции", ведь на украинского президента сейчас оказывается огромное давление из-за войны.

Напряжение между Польшей и Украиной

Президент Владимир Зеленский на Генассамблее ООН, комментируя введение Польшей запрета на украинское зерно, заявил, что некоторые в Европе "делают триллер на зерне", таким образом "помогая создавать сцену московскому актеру".

В ответ на это польский МИД вызвал посла Украины в Польше и выразил возмущение этим заявлением.

Позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на это заявление и предостерег Зеленского не "оскорблять" поляков. Также польский президент Анджей Дуда, отвечая на вопрос о выступлении Зеленского, отметил, что "это было несправедливо".

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