На юго-востоке Турции с 300-метровой скалы упал автобус со школьниками. В результате аварии погибли двое братьев, еще три десятка человек травмировались.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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«Первыми помощь пострадавшим оказали жители села, возле которого произошла авария. Именно они вытаскивали детей из искореженного автобуса», – говорится в сюжете.
Водитель машины выжил, хотя и получил незначительные травмы. По предварительным данным, он не справился с управлением.
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