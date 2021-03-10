Пятеро пострадавших в аварии находятся в критическом состоянии.

На юго-востоке Турции с 300-метровой скалы упал автобус со школьниками. В результате аварии погибли двое братьев, еще три десятка человек травмировались.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеСмертельное ДТП в Польше: водителю грозит до восьми лет лишения свободыОтмечается, что пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

«Первыми помощь пострадавшим оказали жители села, возле которого произошла авария. Именно они вытаскивали детей из искореженного автобуса», – говорится в сюжете.

Водитель машины выжил, хотя и получил незначительные травмы. По предварительным данным, он не справился с управлением.

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Автор: УНИАН