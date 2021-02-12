Трассу, на которой произошло массовое ДТП, перекрыли в обоих направлениях.

В американском городе Форт-Уэрт, в Техасе произошло самое масштабное дорожно-транспортное происшествие в этом году, в результате которого были разбиты 133 автомобиля.

Об этом сообщает местное издание Dallas Morning News.

На данный момент известно, что из-за аварии погибли как минимум шесть человек, еще 65 пострадали. Причиной ДТП стало обледенение дороги.

Ожидается, что число пострадавших будет расти, поскольку все больше людей обращаются за помощью.

Трассу, на которой произошло массовое ДТП, перекрыли в обоих направлениях.

По данным СМИ, крупные аварии из-за погодных условий произошли и в других частях штата. В них погибли еще не менее трех человек.

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Автор: Денис Прядко