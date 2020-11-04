В российском Новгороде рейсовый автобус въехал в стену местного университета, пострадали люди.
Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на данные МЧС.
По информации спасателей, пострадали восемь человек, один погиб. При этом в региональном УМВД сообщают о двух жертвах.
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"В 21:50 поступила рейсовый автобус совершил наезд на здание Новгородского государственного университета. По предварительной информации, в автобусе находилось 26 человек. 9 пострадало, из них один погиб", - сообщают спасатели.
Установлено, что пассажирский автобус съехал с насыпи виадука над железнодорожными путями с высоты в несколько метров и врезался в здание государственного университета.
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