В Хельсинки уверяют, что преданы поддержке Украины в этой войне.

Финляндия заявила об очередной военной помощи Украине. Это уже 24-й пакет оборонной поддержки от страны.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Финляндии, этот пакет обойдется Хельсинки примерно в 159 миллионов евро. Решение сегодня принял президент республики по представлению правительства. Согласно сообщению, речь идет о поставке военной техники.

"По оперативным причинам и для гарантии безопасной доставки помощи дополнительная информация о конкретном содержании, способе доставки или графике помощи предоставляться не будет", - отмечают в оборонном ведомстве страны.

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При этом отмечается, что помощь учитывала как потребности Украины, так и ресурсное положение Сил обороны. "Финляндия предана поддержке Украины в ее борьбе против необоснованной агрессии России. Речь идет не только об Украине, но и, наконец, о праве всех свободных народов на существование. Мы, финны, на примере собственной истории поняли, насколько важным является этот вопрос", - сказал министр обороны Антти Гяккянен.

В сообщении говорится, что общая стоимость оборонных средств, поставленных Финляндией в Украину, сейчас составляет 2,2 млрд евро. Также Финляндия участвует в совместной инициативе Чехии по закупкам боеприпасов. Кроме того, Финляндия решила участвовать в бронетанковой коалиции во главе с Польшей, Германией и Италией и в коалиции по информационным технологиям во главе с Эстонией и Люксембургом. Целью международных продуктивных коалиций является долгосрочная поддержка Украины.

Позиция Финляндии в войне

Как ранее сообщал УНИАН, Финляндия полностью отказывается от российского газа. Они приняли это решение в рамках нового санкционного пакета ЕС.

В начале апреля в Киев прибыл президент страны Александр Стубб. Они вместе с Владимиром Зеленским подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

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