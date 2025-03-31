В Лондоне говорят, что президент США считает его необходимым.

Вечером в воскресенье, 30 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Как сообщают в канцелярии премьера, они обсуждали и войну Российской Федерации против Украины. Стармер проинформировал американского лидера о продуктивных дискуссиях на последней встрече коалиции желающих в Париже. Политики договорились оставаться на связи в ближайшие дни:

"Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина".

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Также они обсуждали переговоры между британской и американской командами по соглашению об экономическом процветании обеих стран.

Заявления Трампа о России

Как сообщал УНИАН, ранее президент США выразил свое недовольство действиями кремлевского правителя Путина в вопросе переговоров о прекращении огня в Украине.

Он заявил о готовности ввести дополнительные санкции против России, в частности значительные пошлины на экспорт российской нефти, если не будет достигнуто мирное соглашение.

Трамп подчеркнул, что эти санкции могут включать вторичные меры, которые бы усложнили бизнес для компаний, покупающих российскую нефть, а также пошлины в размере от 25% до 50%.

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