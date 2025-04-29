По мнению Климкина, Трамп хочет перезагрузить отношения с Путиным.

Объявлением своего так называемого "перемирия" президент РФ Владимир Путин хочет показать, что у него инициатива. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Для него это очень важно, это сигнал американцам и европейцам. Но сигнал не особый, поскольку на спутниковые снимки смотрят все. То есть все это болтовня, которая нам известна. Во-вторых, Трамп начинает нервничать и раздражаться. Для него критически важно получить результат до начала лета. Если результата не будет еще несколько недель, то его начнут спрашивать, а какие же новые сроки? И на это ему придется отвечать", - сказал он Украинскому радио.

По его убеждению, Трамп хочет перезагрузить отношения с Путиным.

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"И это ему нужно не потому, что он Путина очень любит, а есть стратегические вопросы - стратегические вооружения, Ближний Восток и другие аспекты. И мы здесь должны честно сказать, что Трамп очень ограниченно использует рычаги влияния на Путина. Но рычаги у него есть. Посмотрите на российский экономический потенциал, который испытывает сильное влияние санкций. В Штатах эти рычаги хорошо понимают, но пока не используют", - пояснил дипломат.

По его словам, Трамп знает Украину поверхностно, без деталей.

"Он не знает нашей истории, многих аспектов. Он слышит, что передают от Путина, что вот это возможно, а это невозможно, и говорит: ну хорошо, пытаемся давить. И здесь очень важны какие-то человеческие контакты. Чтобы не только Путин накручивал специального посланника Трампа Уиткоффа, а чтобы и мы объясняли. И поэтому встреча в соборе, с которой мы начали, это на самом деле возможность, хоть и короткая, но как-то поговорить "понятийно". Чтобы понимать друг друга, понимать, о чем еще идет речь и какие у кого ставки. Поэтому эта встреча довольно вовремя состоялась", - добавил Климкин.

Высказывания Трампа о Путине

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление Путина о временном прекращении огня с 8 по 10 мая. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп настаивает на постоянном прекращении огня.

"Он [Трамп] хочет увидеть постоянное прекращение огня. Я понимаю, что сегодня утром Путин предложил временное прекращение огня. Президент четко дал понять, что он хочет постоянного прекращения огня - прежде всего, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие", - сказала Левитт.

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