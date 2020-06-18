"Рассерженный скучный дурак": Трамп резко высказался в адрес Болтона

Президент Америки заявил, что книга Джона Болтона состоит из "лжи и фальшивых историй".

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона.

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В гневном сообщении в Twiter американский президент раскритиковал также готовящуюся к выходу книгу Болтона, заявив, что она состоит из "лжи и фальшивых историй".

"Книга чокнутого Джона Болтона "чрезвычайно скучная" (New York Times - рецензия газеты - Ред.) состоит из лжи и фальшивых историй. Говорил все хорошее обо мне в печати до того дня, пока я его не уволил. Рассерженный скучный дурак, который хочет только войны... Что за дурь!" - написал Трамп.

Напомним, ранее Трамп заявил о своей готовности признать поражение на предстоящих выборах президента США. При этом он считает, что поражение станет «очень печальным моментом для страны», так как стратегия демократов заключается в «избавлении от полицейских департаментов» и игнорировании проблемы протестов.

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