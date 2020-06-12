Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности признать поражение на предстоящих выборах президента США.
Об этом сообщает Fox News.
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«Конечно, если я не выиграю, то не выиграю», - сказал Трамп.
При этом он считает, что поражение станет «очень печальным моментом для страны», так как стратегия демократов заключается в «избавлении от полицейских департаментов» и игнорировании проблемы протестов.
Трамп также обвинил наиболее вероятного кандидата от Демократической партии США Джо Байдена в том, что в тяжелые для страны времена он «создал для себя убежище в подвале» и не выходит оттуда.
Как сообщал УНИАН, Демократическую партию США на президентских выборах будет представлять бывший вице-президент Штатов Джо Байден.
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