Долгое отсутствие Ким Чен Ына на публике небеспрецедентно - Помпео

Помпео отметил, что пока не известно почему лидер КНДР в один момент исчез из поля зрения.

Длительное отсутствие лидера КНДР Ким Чен Ына небреспрецедентно и случается не первый раз.

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Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Он добавил, что США неизвестны причины такого решения.

Неделю назад американский президент дал понять, что северокорейский лидер Ким Чен Ын жив. На вопрос, есть ли у него новая информация о здоровье лидера КНДР, Трамп тогда ответил: «Да... но я не могу говорить об этом сейчас. Я просто желаю ему всего хорошего».

«Мы не знаем, почему он решил уйти в тот момент. Мы знаем, что есть и другие длительные периоды времени, когда председатель Ким также был вне поля зрения общественности, так что это небеспрецедентно», - рассказал Помпео ABC News, передает kommersant. Он не уточнил, о каких конкретно случаях идет речь.

Как сообщал УНИАН, государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней. Фотографии были сделаны на открытии завода по производству удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхенан-Намдо.

До этого последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля. Daily NK сообщала, что он проходит курс лечения после операции. Ряд СМИ после этого утверждали, что его состояние ухудшилось, а также сообщали о его смерти.