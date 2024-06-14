Один из пунктов договора нивилирует все остальное, что есть в документе.

Подписанное накануне соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и США может не пережить смену власти в Белом доме. Это вызывает беспокойство у президента Украины Владимира Зеленского, пишет The New York Times.

"Любая из сторон может расторгнуть настоящее Соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам", которое "вступит в силу через 6 месяцев", – говорится в одном из абзацев договора.

Как отмечает The New York Times, именно такой лазейкой воспользовался бывший президент США Дональд Трамп, когда в 2018 году разорвал "ядерную сделку" с Ираном, подписанную его предшественником Бараком Обамой. Издание отмечает, что Трамп не скрывает своего пренебрежения к Украине и своего желания избавить США от огромных финансовых обязательств перед Киевом.

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Сет Джонс, директор проекта по транснациональным угрозам в Центре стратегических и международных исследований, отмечает, что договор, подписанный Зеленским и Байденом, "далёк от того, чего действительно хотят украинцы: реального членства в НАТО", которое, в отличие от вышеупомянутого договора, трудно отозвать.

Договор с США по безопасности

Как писал УНИАН, накануне президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, рассчитанное на 10 лет.

В случае вооруженного нападения или угрозы такового на Украину высшие должностные лица США и Украины встретятся в течение 24 часов, чтобы провести консультации по ответным мерам и определить, какие дополнительные потребности в обороне необходимы Украине, написано в соглашении.

Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что благодаря заключенному соглашению Украина будет иметь несколько боевых эскадрилий самолетов, в состав которых войдут истребители F-16, но не только они.

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