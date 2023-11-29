Путин расширяет свое влияние на Африку, поскольку Кремль стремится к более тесным связям со странами глобального Юга, чтобы противостоять воздействию санкций США и Европы из-за войны России в Украине.

Россия активизирует стремление к более тесным связям с Африкой, предлагая цифровой опыт в рамках стратегии, поддерживаемой младшей дочерью президента Владимира Путина Катериной Тихоновой.

Должностные лица примерно из трех десятков африканских стран были приглашены в Москву в следующем месяце для встречи с российскими ІТ-специалистами и инвесторами, предлагающими цифровые услуги, направленные на улучшение управления, пишет Bloomberg.

Проект поддерживает центр "Иннопрактика", аффилированный с Фондом национального интеллектуального развития, генеральным директором которого является младшая дочь Путина.

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Путин расширяет свое влияние на Африку, поскольку Кремль стремится к более тесным связям со странами глобального Юга, чтобы противостоять воздействию санкций США и Европы из-за войны России в Украине. Продвигая свой цифровой опыт в различных областях, от кибербезопасности до государственных услуг и электронного голосования, Россия может получить преимущество в конкуренции с Китаем, США и Европейским Союзом за влияние на континенте.

Встреча африканских чиновников в России является частью информационно-просветительского проекта под названием "Программа обмена знаниями в области электронного управления", который фонд запустил в июле совместно с Московской Высшей школой экономики.

Дочери Путина - детали

Путин тщательно охраняет частную жизнь 37-летней Тихоновой и ее старшей сестры Марии Воронцовой, 38-летнего эндокринолога, и публично не признал, что они его дочери. На своей ежегодной пресс-конференции в 2015 году он сказал репортерам: "Я никогда не говорил конкретно о рабочих местах моих дочерей и их роде деятельности".

США, Европейский Союз и Великобритания ввели санкции против обеих женщин в апреле прошлого года из-за войны Путина на Украине. В Министерстве финансов США заявили, что работа Тихоновой поддерживает российскую оборонную промышленность, в то время как Воронцова "руководит финансируемыми государством программами, которые получили миллиарды долларов от Кремля в области генетических исследований и находятся под личным контролем Путина".

В попечительский совет "Иннопрактики" входят руководители многих наиболее влиятельных российских государственных компаний, тесно связанных с Путиным, в том числе генеральный директор "Роснефти" Игорь Сечин, глава банка ВТБ Андрей Костин, исполнительный директор "Газпрома" Алексей Миллер и генеральный директор оружейного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов. На своем сайте компания называет себя "посредником для представителей науки, бизнеса, образования и власти".

Российские наемники из группы Вагнера, развернутые в ряде африканских государств в последние годы, помогли Кремлю восстановить часть своего влияния советской эпохи в богатом ресурсами регионе, которое было утрачено после холодной войны.

На этой неделе Россия также начала поставки, чтобы до конца года доставить 200 000 тонн бесплатного зерна в шесть африканских стран. Хотя это лишь малая часть того, что они потребляют, предложение, сделанное Путиным в июле, последовало за критикой того, что война России в Украине и выход из соглашения, облегчающего экспорт украинского зерна через Черное море, наносят ущерб африканцам, вызывая рост мировых цен на продукты питания и удобрения.

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