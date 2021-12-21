Щенка немецкой овчарки назвали Командор.

Семья президента США Джо Байдена пополнилась новым членом. Американскому лидеру подарили щенка.

Об этом Байден сообщил в своем Instagram.

Президенту США на день рождения преподнесли щенка немецкой овчарки по кличке Командор.

"Добро пожаловать в Белый дом, Командор", - говорится в комментарии к фото.

По данным СМИ, щенка подарил его брат Джеймс вместе с невесткой Сарой.

Кроме того, пресс-секретарь первой леди США Майкл ЛаРос рассказал, что в январе 2022 года чета Байденов планирует еще завести кошку.

Напомним, что 20 ноября президенту США Джо Байдену исполнилось 79 лет.

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У четы Байденов было две немецкие овчарки – Мейджор и Чэмп. Они переехали в Белый дом после его инаугурации.

Мейджор живет з пределами Белого дома из-за плохого поведения - несколько раз кусала охрану президента и других людей. Ее планировали отправить на дополнительное обучение, чтобы помочь приспособиться к жизни в Белом доме.

19 июня стало известно, что вторая овчарка Байдена Чэмп умер. Он 13 лет был преданным компаньоном.

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