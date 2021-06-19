Чемп жил у семьи Байденов 13 лет, у них остался еще один пес - овчарка Мейджор, а также кошка.

Президент США Джо Байден и его жена Джилл сообщили о смерти их домашнего любимца - немецкой овчарки по имени Чемп.

Об этом говорится в заявлении президента и первой леди, опубликованном на сайте Белого дома, передает НВ.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем вам сегодня, что наша дорога немецкая овчарка Чемп мирно ушла из жизни у себя дома ... Мы любим нашего милого, доброго мальчика и будем скучать по нему всегда", - сказано в сообщении.

Чемп жил у семьи Байденов 13 лет, у них остался еще один пес - овчарка Мейджор, а также кошка.

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Собаки Байдена: что известно

Собаки Байдена вместе с ним переехали в Белый дом после его инаугурации.

Любимец президента США Джо Байдена по кличке Мейджор стал первым псом из приюта, который жил в Белом доме.

Ранее стало известно, что две немецкие овчарки, принадлежащие президенту США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден, были возвращены в дом семьи Байденов в Делавэре после агрессивного поведения в Белом доме.

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Автор: Александр Топчий