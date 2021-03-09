По данным журналистов, две собаки Джо Байдена оставили Белый дом после агрессивного инцидента

Две немецкие овчарки, принадлежащие президенту США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден, были возвращены в дом семьи Байденов в Делавэре после агрессивного поведения в Белом доме.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два осведомленных источника.

Собак решили отправить из Белого дома после инцидента с овчаркой по кличке Мейджор, которого Байден взяли из приюта для животных в Делавэре в ноябре 2018 года.

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По данным телеканала, собака укусила сотрудника службы безопасности Белого дома. О состоянии здоровья пострадавшего ничего неизвестно.

По данным журналистов трехлетний Мейджор неоднократно прыгал и лаял на сотрудников службы безопасности.

Напомним, любимец президента США Джо Байдена по кличке Мейджор стал первым псом из приюта, который жил в Белом доме.

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Автор: УНИАН