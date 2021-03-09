Две немецкие овчарки, принадлежащие президенту США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден, были возвращены в дом семьи Байденов в Делавэре после агрессивного поведения в Белом доме.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на два осведомленных источника.
Собак решили отправить из Белого дома после инцидента с овчаркой по кличке Мейджор, которого Байден взяли из приюта для животных в Делавэре в ноябре 2018 года.
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По данным телеканала, собака укусила сотрудника службы безопасности Белого дома. О состоянии здоровья пострадавшего ничего неизвестно.
По данным журналистов трехлетний Мейджор неоднократно прыгал и лаял на сотрудников службы безопасности.
Напомним, любимец президента США Джо Байдена по кличке Мейджор стал первым псом из приюта, который жил в Белом доме.
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