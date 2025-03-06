Потенциальное повышение "минималки" повлияет на рост расходов государственного бюджета

Повышение минимальной зарплаты в Украине не предусмотрено из-за наших обязательств перед международными партнерами, в частности меморандума с МВФ. Об этом в эфире "Ранок Live" заявил народный депутат Богдан Кицак.

"Формально эта цифра (минимальной зарплаты в 8000 грн - УНИАН) является зафиксированной, потому что в меморандуме и с МВФ, и со Всемирным банком у нас указано, что мы не будем делать никаких шагов относительно повышения минимальной заработной платы, которое повлияет на наши прогнозные показатели по доходности бюджета", - сказал он.

Депутат отметил, что потенциальное повышение "минималки" повлияет на рост расходов государственного бюджета по заработным платам на государственных предприятиях - учителей, врачей, других государственных служащих.

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"Фактически это формализованная цифра, которая зафиксирована у нас в документе, а есть реальная сумма, которую люди получают на руки. И вот этот показатель средней зарплаты как раз является более-менее предметным показателем относительно того, что люди реально получают по определенным профессиям. Понятно, что есть нижняя вилка, есть верхняя вилка, и нижнюю вилку нам нужно будет поднимать", - сказал Кицак.

Однако он подчеркнул, что сейчас законодательно повышать минимальную зарплату невозможно из-за сопротивления международных партнеров, в частности, Международного валютного фонда.

Зарплаты в Украине - последние новости

Средняя заработная плата в Украине за 2024 год выросла на 23,1% - до 21 473 гривны. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Самые высокие средние зарплаты получают работники сферы ИТ (52 457 гривны, +38% за год), авиационного транспорта (43 938 гривны, +40%) и финансов и страхования (41384 гривны, +20%).

Самые низкие зарплаты наблюдаются в деятельности в сфере творчества, искусства и развлечений (13 143 гривны, +15,8% за год) и в сфере функционирования библиотек, музеев и т.д. (13 142 гривны, +19,6%).

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