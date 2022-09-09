Он пробыл на этом посту 17 лет.

Дипломаты Евросоюза бойкотировали прощальный прием представителя России при ЕС Владимира Чижова, который пробыл на этой должности 17 лет.

Об этом пишет Euractiv.

В пятиминутном выступлении он обвинил ЕС в "разрушении мостов", но не упомянул о том, что привело к этому, а именно о незаконной аннексии Крыма и полномасштабной войне против Украины.

Видео дня

"Как сказал мне много лет назад один из видных европейских деятелей, Евросоюз не перестает удивлять", - сказал Чижов.

На встрече не было ни представителей стран ЕС, ни Европейской службы внешних связей.

Один из дипломатов сказал изданию, что рад отъезду Чижова, потому что, по его словам, он был "враждебным и деструктивным" чиновником, который нанес большой вред отношениям с Евросоюзом.

"Итак, я ухожу. Со смешанными чувствами, с чувством печали и немного разочарования, я бы сказал. Но я ухожу с чистой совестью. Я сделал все возможное для сохранения и развития сотрудничества Россия-ЕС. Но оставаться живым памятником стратегическому партнерству - непростая задача, надо признать", - сказал Чижов.

Напомним, в феврале 2022 года он говорил, что Россия не будет вторгаться в Украину, если ее "на это не спровоцируют".

"Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим. Или если начнут откровенно убивать граждан России где угодно - на Донбассе или еще где", - сказал Чижов.

Вас также могут заинтересовать новости: