Представитель Кремля в очередной раз открестился от того, что российские войска уже находятся на Донбассе.

Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Москва имеет право начать "контратаку", если сочтет необходимым защитить российских граждан, проживающих на востоке Украины.

Это заявление представителя Кремля является еще одним подтверждением того, что Россия может использовать операцию "под чужим флагом" как повод для полномасштабного вторжения в Украину, пишет The Guardian.

"Мы не будем вторгаться в Украину, если нас на это не спровоцируют. Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим. Или если начнут откровенно убивать граждан России где угодно - на Донбассе или еще где", - сказал Чижов.

Издание напоминает, что одним из ключевых сценариев, предложенных западной разведкой, было проведение Россией операции "под чужим флагом", чтобы создать повод для вторжения.

Также Чижов в очередной раз назвал "ложью" заявления, что российские войска уже находятся на Донбассе, но предупредил, что внезапная эскалация конфликта или украинская "провокация" могут спровоцировать действия Кремля.

По словам российского посла, под провокацией в Кремле подразумевают инсценировка украинцами инцидента против наемников РФ в ОРДЛО.

Отмечается, что ранее правительство США заявило, что располагает доказательствами того, что Москва планирует именно такую провокацию, которую, по словам Чижова, может осуществить Киев. Официальные лица США в прошлом месяце публично заявили, что у них есть доказательства плана создания "очень наглядного" фальшивого видео украинской атаки.

Чижов также отверг опасения Запада относительно неизбежного конфликта, заявив, что численность российских войск на границе с Украиной лишь эквивалентна численности широкомасштабных военных учений "Запад-21", проведенных в сентябре 2021 года.

Чижов также сказал, что, по его мнению, дипломатические переговоры последних недель все еще могут закончиться решением, которое устроит все стороны.

Как сообщал УНИАН, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любое время, в том числе во время зимних Олимпийских игр.

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