Этот обмен свидетельствует, что отношения между западом и Россией возвращаются во времена холодной войны, считает Владимир Фесенко.

Политолог Владимир Фесенко убежден, что возвращение домой российского киллера Вадима Красикова и других российских шпионов в рамках обмена между странами Запада, США и РФ - это сигнал главы Кремля Владимира Путина российской агентурной сети за рубежом. Об этом Фесенко сказал в эфире телемарафона Единых новостей.

"Россия сейчас начала масштабную гибридную тайную войну против запада. Сигнал такой: не бойтесь, если вас задержат, то мы вас вернем", - отметил он.

По словам Фесенко, этот обмен свидетельствует, что отношения между западом и Россией возвращаются во времена холодной войны.

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"Это не о потеплении, как многие говорят, что вот еще немножко и договорятся и о завершении войны в Украине. Нет. Никаких признаков... А вот об обмене этот договаривались 1,5 года, где-то еще с конца 2022 года. Переговоры длились долго потому, что РФ хотела получить в обмен своего профессионального киллера, офицера российских спецслужб Красикова, который получил приговор в Германии - пожизненное заключение... Поскольку немцы не хотели отдавать Красикова, у Путина нашли способ как надавить на немцев. Они в Белоруссии арестовали гражданина Германии и приговорили его к смертной казни и это стало последней каплей, которая повлияла на решение немецкого правительства, правящей коалиции и обмен состоялся", - отметил политолог.

Фесенко подчеркнул, что договаривались об этом обмене спецслужбы.

"И обратите внимание, кого вернули россияне. Вернули профессионального убийцу, своего киллера, вернули профессиональных шпионов и людей, которые, я думаю, тоже были связаны со спецслужбами... Свои шпионы - это важно. И это логика холодной войны. Это сигнал сигнал российской агентуре за рубежом, а Россия сейчас начала масштабную гибридную тайную войну против Запада, сигнал такой: не бойтесь, если вас задержат, то мы вас вернем. Обязательное возвращение Красикова, говорят, это именно условие Путина было", - подчеркнул Фесенко.

Он отметил, что Красикова Путин даже лично встречал в аэропорту, тогда как пленных военных, которых возвращают в РФ, не встречает.

"Путину нравится играть в эти шпионские игры, в частности убийства за рубежом. Многие источники свидетельствуют, что охота на Скрипаля в Великобритании, ранее - убийство Литвиненко - это было санкционировано самим Путиным... И его соучастие во встрече этих людей (по обмену) свидетельствует, что это весомо для него. И это не в первый раз Путин возвращает своих шпионов: возвращали профессиональную разведчицу, которая в штатах работала, сейчас она на российскую пропаганду работает (об Анне Чапман), возвращали Бута, который занимался торговлей оружия и других. "Расходный материал" на войне против Украины не важен для Путина, а вот шпионы - это его профессиональная корпорация. Красиков важен - потому что это профессиональный убийца. И это сигнал для запада - как Путин может действовать в этой тайной войне", - прокомментировал Фесенко.

Обмен заклю ченными между РФ и странами Запада

Как сообщал УНИАН, РФ 1 августа 2024 года в рамках обмена, состоявшегося в Турции, отдала 16 политзаключенных, получила взамен 8 граждан России и двух еще несовершеннолетних.

В обмене приняли участие ряд стран - США, Германия, Польша, Словения и Норвегия.

Известно, что Россия вернула, в частности киллера Красикова и шпионов Анну и Артема Дульцевых.

В обмен на них Россия отпустила на свободу политзаключенных (в частности Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу), журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, журналистку татаро-башкирской службы Радио "Свобода" Алсу Курманашеву. Кроме того, обменяли бывшего морского пехотинца Пола Вилана, а также гражданина Германии Патрика Шебеля.

В западных спецслужбах предполагают, что между Красиковым и российским диктатором Владимиром Путиным в прошлом была тесная связь. Как пишет Bild, Красиков мог участвовать в убийстве Анатолия Собчака. Кроме того, киллер может обладать "знаниями, опасными для Кремля".

По официальным данным, причина смерти Собчака - сердечный приступ. Однако родственники предполагали, что Собчак был убит.

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