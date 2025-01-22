Сторонники поправок утверждают, что изменения соответствуют исламским принципам.

Парламент Ирака принял поправки к закону о личном статусе, которые, по мнению правозащитников, фактически легализовали замужество малолетних девочек.

Как пишет The Guardian, эти поправки дают исламским судам больше полномочий при рассмотрении "семейных дел", включая брак, развод и наследство. Активисты считают, что нововведение подрывает закон о личном статусе 1959 года, который унифицировал семейное законодательство и ввел гарантии для женщин.

Сейчас, согласно иракскому законодательству, в большинстве случаев минимальным возрастом вступления в брак считается 18-летие. Однако, как отмечает издание, изменения позволяют священнослужителям руководствоваться своими интерпретациями исламского права - разрешать брак девушек в раннем подростковом возрасте или даже с 9 лет. В частности, это предусматривает соответствующая религиозная школа, которой придерживаются многие шиитские религиозные авторитеты в Ираке.

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В то же время, сторонники изменений, преимущественно консервативные шиитские законодатели, утверждают, что они помогают согласовать законодательство с исламскими принципами и уменьшить западное влияние на иракскую культуру.

Парламент также принял закон об амнистии, который, как полагают, выгоден заключенным-суннитам, а также предусматривает прощение за коррупцию и растраты. Кроме того, был принят закон о реституции земель, направленный на решение территориальных претензий курдов.

Представительница Лиги женщин Ирака, правозащитница Интисар аль-Маяли, заявила, что принятие поправок к закону о гражданском статусе "повлечет катастрофические последствия" для женщин и девочек, узаконив браки в раннем возрасте. Это, по словам правозащитницы, нарушает их право на детство и ослабляет защитные механизмы в вопросах развода, опеки и наследства.

По данным журналистов, заседание парламента завершилось хаосом и обвинениями в нарушении процедур.

"Половина присутствующих на сессии депутатов не голосовала, что нарушает правовой кворум", - сообщил анонимный источник в парламенте. По его словам, некоторые депутаты громко протестовали, другие при этом даже поднялись на парламентскую трибуну.

В результате, несмотря на протесты, все три спорных закона, которые поддержали разные фракции, были приняты пакетом.

"Что касается закона о гражданском статусе, мы его полностью поддерживаем, и с этим не было проблем... Но он был объединен с другими законами для голосования в пакете... и это может привести к юридической апелляции...", - заявил независимый депутат Раед аль-Малики.

Спикер парламента Махмуд аль-Машхадани назвал принятие законов "важным шагом в процессе укрепления правосудия и организации повседневной жизни граждан".

Браки и разводы в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в Украине в первом полугодии 2024 года на пять браков приходился один развод. При этом количество разводов в полтора раза выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Опендатабот сообщил, что всего за январь-июнь украинцы создали 72,7 тысячи новых семей. Это на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда поженились 86 тысяч. При этом в 2022-м их количество составило 103,9 тысячи. За указанный период украинцы заключили более 3,7 тысячи брачных договоров, что на четверть больше, чем в 2023 году, и почти вполовину больше, чем в 2022-м.

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