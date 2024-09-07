В настоящее время США держат в Ираке около 2500 своих солдат.

Международная коалиция во главе с США выведет свои войска с территории Ирака до конца 2026 года. Соответствующих договоренностей достигли уполномоченные переговорщики двух стран, пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

План, который был согласован в целом, еще ожидает окончательного одобрения обеих столиц. Он предусматривает, что первые несколько сотен военных покинут Ирак до сентября 2025 года, а остальные - до конца 2026 года.

Согласно плану, все силы международной коалиции покинут авиабазу Айн аль-Асад в западной провинции Анбар и значительно сократят свое присутствие в Багдаде до сентября 2025 года.

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Ожидается, что войска США и других коалиционных сил останутся в Эрбиле, в полуавтономном северном Курдистане, еще примерно на один год, примерно до конца 2026 года, чтобы способствовать текущим операциям против Исламского государства в Сирии.

"У нас есть соглашение, теперь вопрос лишь в том, когда его объявить", - сказал высокопоставленный чиновник США.

Официальное объявление первоначально было запланировано на несколько недель назад, но было отложено из-за региональной эскалации, связанной с войной Израиля в Газе, и для уточнения некоторых оставшихся деталей, сообщили источники.

Фархад Алаалдин, советник по иностранным делам премьер-министра Ирака, заявил, что технические переговоры с Вашингтоном по сокращению коалиции завершились.

"Сейчас мы стоим на пороге перехода отношений между Ираком и членами международной коалиции на новый уровень, сосредотачиваясь на двусторонних отношениях в военной сфере, безопасности, экономической и культурной сферах", - сказал он.

Премьер-министр аль-Судани заявил, что, хотя он ценит их помощь, войска США стали магнитом для нестабильности, часто становятся целями и отвечают ударами, часто не согласованными с правительством Ирака.

Американское присутствие в Ираке

Соединенные Штаты вторглись в Ирак в 2003 году для свержения диктаторского режима Саддама Хусейна в рамках своей глобальной войны против терроризма. Быстротечная война против Ирака закончилась через несколько недель, но затем началось длительное противостояние с полупартизанскими неправительственными силами.

В конце концов США вывели свои войска из Ирака в 2011 году, но были вынуждены вернуться во главе международной коалиции в 2014 году, когда значительную часть Ирака захватило так называемое Исламское государство, также известное как ИГИЛ.

Сейчас США держат в Ираке примерно 2500 военнослужащих, еще 900 размещены на территории соседней Сирии. Другие страны, в частности Германия, Франция, Испания и Италия, также имеют в Ираке по несколько сотен своих военных.

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