Немецкие зеленые будут выдвигать сопредседателя партии "Союз 90/Зеленые" Анналена Бербок кандидаткой на пост канцлера во время выборов в Бундестаг.
Читайте такжеРоссийского оппозиционера Навального перевели в больницуВыборы назначены на 26 сентября, пишет DW.
Это решение должен подтвердить партийный съезд 11-13 июня.
Отмечается, что Зеленые выдвигают своего кандидата в канцлеры впервые за 40-летнюю историю партии.
"Мы хотели бы возглавить это правительство, но... именно избиратели решат, кто выйдет из выборов с каким результатом", - заявила Бербок.
По результатам опросов, Зеленые держат в партийном рейтинге второе место, отставая на 3-5% от консервативного блока ХДС/ХСС.
Одна из центральных тем для Бербок - борьба с климатическими изменениями. Также она жестко критикует действия России в Украине и выступает против завершения строительства газопровода "Северный поток-2".
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