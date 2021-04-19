Это решение должен подтвердить партийный съезд в июне.

Немецкие зеленые будут выдвигать сопредседателя партии "Союз 90/Зеленые" Анналена Бербок кандидаткой на пост канцлера во время выборов в Бундестаг.

Читайте такжеРоссийского оппозиционера Навального перевели в больницуВыборы назначены на 26 сентября, пишет DW.

Это решение должен подтвердить партийный съезд 11-13 июня.

Отмечается, что Зеленые выдвигают своего кандидата в канцлеры впервые за 40-летнюю историю партии.

"Мы хотели бы возглавить это правительство, но... именно избиратели решат, кто выйдет из выборов с каким результатом", - заявила Бербок.

По результатам опросов, Зеленые держат в партийном рейтинге второе место, отставая на 3-5% от консервативного блока ХДС/ХСС.

Одна из центральных тем для Бербок - борьба с климатическими изменениями. Также она жестко критикует действия России в Украине и выступает против завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

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Автор: Людмила Жерновская