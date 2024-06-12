Не будут предоставляться услуги, которые касаются самого уклониста, а не членов его семьи, отметил Малюська.

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается, и все чаще для предоставления административных услуг военнообязанным государство будет запрашивать военно-учетный документ.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сказал в интервью Эмме Антонюк, отвечая на вопрос об ограничениях в предоставлении административных услуг военнообязанным, которые уклоняются от мобилизации. Он отмечает, что закон об административных услугах с момента его принятия, еще задолго до войны, предусматривал, что государство может требовать от гражданина военно-учетный документ как условие для предоставления такой услуги. Малюська сказал, что это было и остается в законе, а правительство своими решениями урегулирует при предоставлении каких услуг обязательно должен быть военно-учетный документ.

"То есть, надо, чтобы человек появился на радарах государства, чтобы было понятно, где такой человек находится, кто он, и какие средства связи. Это нормальный правильный естественный процесс. Процесс этот продолжается, я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такой механизм. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет запрашивать такой документ, в частности, при пересечении границы", - подчеркнул министр.

Видео дня

Он отмечает, что закон такой на сегодня действует, и ожидать какой-то широкомасштабной реформы, массового внесения изменений в законодательство, не нужно. "У нас немало услуг предоставляются и регулируются на подзаконном уровне, и есть закон, который предоставляет такую возможность. Количество таких услуг будет увеличиваться", - сказал Малюська.

Он напомнил, что в Украине существуют сотни, если не тысячи админуслуг, где государство коммуницирует с гражданином, которому нужен документ или его дубликат. "То везде появляется возможность попросить военно-учетный документ", - отметил министр. При этом добавил, что на определенных услугах, которые касаются членов семьи военнообязанного, его детей, государство "никаких блоков" не будет ставить.

"Мы достаточно осторожно относимся к оценке, где услуги не являются критически важными, а где они важны. То есть если речь пойдет о чем-то, что есть для хорошего образа жизни, для комфорта большего и только касается лично военнообязанного, то рано или поздно государство начнет требовать военно-учетный документ. Что касается критически важных услуг, чтобы жить, чтобы семья, дети нормально себя чувствовали, то государство в таком случае ограничений применять точно не будет", - подчеркнул Малюська.

Важные новости Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, без военно-учетного документа украинцам будут недоступны некоторые виды административных услуг. Министр юстиции Денис Малюська ранее отмечал, что в правительстве рассматривают дополнительные методы для "стимулирования" уклонистов выполнять свои обязанности.

По его словам, различные министерства нарабатывают изменения в постановления Кабмина, которые установят предпосылкой предоставления отдельных административных услуг предоставление военно-учетного документа. То есть государство будет пытаться сделать так, чтобы закон был одинаковым для всех. И чтобы те, кто добровольно хочет защищать Украину, не были в худшем положении, чем те, кто этого не хочет.

Вас также могут заинтересовать новости: