Лукашенко уже поздравил президента США с государственным праздником.

Президент России Владимир Путин не будет отправлять главе Белого дома Джо Байдену поздравления с Днем независимости США из-за "кульминации недружественной политики Вашингтона".

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, пишет Российский "Интерфакс".

"Нет, в этом году не будет идти поздравительная телеграмма. Это связано с тем, что этот год стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов. Поэтому в этих условиях вряд ли можно считать целесообразным направление такого приветственного послания", - отметил он.

А вот близкий соратник Путина, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже поздравил Байдена с Днем независимости США. Он, в частности, призвал "забыть о разногласиях, которые раскалывают семьи, общества, целые континенты, и объединить усилия с целью поиска выхода из сегодняшней очень тревожной и опасной ситуации", пишет ТАСС.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский поздравил США и президента этой страны Джо Байдена с Днем независимости, который отмечается 4 июля.

"С Днем независимости! Желаю дружественному народу мира и процветания. Ценю лидерскую помощь Соединенных Штатов в защите Украиной общих ценностей – свободы, демократии и независимости", - написал Зеленский в Twitter.

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