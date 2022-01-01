К чиновнику в тюрьму не пускают личного врача, поделился юрист.

Экс-президент Грузии, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили, голодавший 50 дней, все еще не может принимать пищу.

Об этом журналистам 31 декабря заявил адвокат Шота Тутберидзе после посещения Саакашвили в Руставском пенитенциарном учреждении №12, сообщает "Грузия online".

"Состояние здоровья, естественно, в этих условиях не улучшится и остается по-прежнему тяжелым. Он практически не может принимать пищу, курс его лечения не завершен. Также сложны его медицинские показатели во всех аспектах", - сказал адвокат.

Как отметил Тутберидзе, бывшему президенту ограничили коммуникацию, защитникам не позволяют обмениваться с ним письмами, что является ограничением прав осужденного.

По словам Тутберидзе, к Саакашвили не пускают и его личного врача. Вместе с тем адвокат требует допустить в тюрьму консилиум врачей.

"Межу тем, пусть никто не создает себе иллюзий, чтобы представить Саакашвили ослабленным, сложившим оружие человеком, наоборот, несмотря на эти очень большие травмы и пытки, которым он подвергся и подвергается, он сохраняет боеспособность, поддерживает коммуникацию со своими соратниками и, естественно, намерен бороться до тех пор, пока грузинский народ не победит в этой борьбе и напрямую не одолеет Российскую Федерацию", - заявил адвокат.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили, который является гражданином Украины, задержали в Грузии 1 октября 2021 року. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Саакашвили считает выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя политическим заключенным. Сразу после задержания Саакашвили объявил голодовку, которую 19 ноября согласился прекратить.

После длительной голодовки политик находился в тяжелом состоянии, и в связи с этим его перевезли из руставской тюрьмы в военный госпиталь в Гори.

Ночью 30 декабря Саакашвили снова перевезли в Руставское пенитенциарное учреждение №12.

29 ноября Саакашвили впервые после задержания доставили в суд, где он заявил, что во время пребывания под стражей его пытали.