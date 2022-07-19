Путин и его прихвостни ошибочно полагали, что смогут захватить нашу страну за неделю, поэтому не продумали вопрос логистики.

Генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко назвал стратегическую ошибку России. Путин и его прихвостни ошибочно полагали, что смогут захватить нашу страну за неделю, поэтому не продумали вопрос логистики.

Об этом генерал рассказал в интервью "Обозревателю".

Романенко прокомментировал заявление разведки Великобритании о потере наступательного импульса. РФ действительно упустила такую возможность, однако радоваться еще рано.

"Наша следующая задача в оборонительной операции – остановить противника на всей линии фронта. Это очень важно. Если бы это удалось сделать, перевести их в оборону по всему фронту, тогда можно было бы говорить об окончании текущего этапа", - рассказал генерал.

По словам Романенко, сейчас США, возможно, уже готовы предоставить нам ракеты HIMARS. Если мы получим ракеты дальностью 300 километров, ВСУ смогут еще эффективнее бить по складам оккупантов. Это имеет стратегическое значение.

"Одна из главных причин, почему враг проиграл первую стратегическую наступательную операцию – ошибки в управлении и логистике. Было много группировок от армий, которые заходили в Украину, и всеми руководил генеральный штаб в Москве. Это неправильно. Это как биться растопыренными пальцами.

Проблемы с логистикой были связаны с тем, что этой группировке были выданы боеприпасы, горючее и прочее, чтобы те за неделю закончили решение всех вопросов. Но поскольку блицкриг сорвался и провалился, дальнейшее обеспечение – горючим, продовольствием, боеприпасами – не осуществлялось. Логистика была неудовлетворительной", - рассказал генерал.

Романенко отметил, что проблемы РФ с логистикой помогли нашим военным. ВСУ заставили оккупантов выйти из наших северных областей. После этого противнику пришлось перегруппироваться и зайти с востока и юга.

"Теперь нашими высокоточными HIMARS мы нарушаем систему управления врага и логистическое обеспечение. В начале полномасштабной войны россияне сами плохо работали в этих направлениях, но сделали выводы и работу над ошибками. Зато теперь мы уже наносим удары по пунктам управления и по складам", - подчеркнул Романенко.

По словам генерала, мы избрали тактику снижения боевого потенциала врага. Наши военные уничтожают склады оккупантов, подрывают их логистику и выравнивают преимущество противника.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия бросает в самые рисковые атаки представителей нацменьшинств. Среди оккупантов растет недовольство.

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