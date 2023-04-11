Странный воздушный объект двигался с постоянной скоростью наравне с самолетом, а затем внезапно исчез в облаках.

В небе над США один из пассажиров самолета зафиксировал НЛО в форме сигары. Объект двигался с постоянной скоростью наравне с самолетом, а затем загадочно исчез в облаках.

Как сообщает издание Dailystar, пассажир снял странный объект на камеру своего телефона, а потом распространил видео в сети. На кадрах видно, как серебристое прямоугольное пятно движется на той же высоте, что и самолет, приближается к облакам и исчезает.

Автор ролика заметил, что летел рейсом Southwest Airlines в направлении Сан-Диего. Таинственный объект появился над округом Ориндж в Калифорнии. Мужчина описал НЛО как "белый цилиндрический корабль без крыльев, окон, отличительных знаков или других характерных деталей".

Видео дня

Интересно, что в небе над округом Ориндж уже не впервые видят сигарообразный объект. Последний раз его видели там два года назад.

Последние новости из НЛО

В последнее время несколько стран заявили о неопознанных летательных объектах в своем небе. В частности, 2 февраля над территорией США было замечен огромный воздушный шар, которую американские военные определили как китайский шпионский аппарат. Еще один такой же воздушный шар был замечен над Латинской Америкой.

Как оказалось, это китайский объект. Власти Китая заявили, что это гражданский метеорологический зонд, который просто снесло ветром. 4 февраля американские военные сбили пулю, когда она оказалась над океаном и ее обломки больше не могли причинить вреда на земле.

В то же время над Москвой заметили странное кольцо из дыма. Оно медленно взбирается вверх над жилыми домами российской столицы. Подобие кольца неизвестно.

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