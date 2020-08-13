"Может повторить судьбу Каддафи": эксперт рассказал о "сложной ситуации" Лукашенко

Эксперт считает, что у Лукашенко остается весьма небогатый выбор действий.

Президента Беларуси Александра Лукашенко может ожидать судьба ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

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Такое мнение журналист и политический обозреватель Иван Яковина высказал в эфире канала "Украина 24". В частности, он отметил, что очень сильно страдает экономика страны.

"Начали забирать свои вклады в белорусских банках. Если все пойдут и заберут свои вклады - белорусская банковская система просто моментально упадет. Если при этом будут введены еще западные санкции, то режим Лукашенко просто нечем будет кормить своих гоблинов, этих люди даже людьми сложно назвать", - сказал он.

Эксперт считает, что у Лукашенко остается весьма небогатый выбор действий.

"Сейчас ситуация у Лукашенко очень сложная. Не знаю, как он с нее собирается выкручиваться. Я бы на его месте бежал, тогда получил бы судьбу Януковича, а если он останется в Минске, я боюсь, что его ждет судьба Каддафи (ливийский диктатор, в 2011 году был взят в плен повстанцами, которые устроили над ним самосуд и жестоко убили - Ред.). Выбор за ним", - сказал он.

Протесты в Беларуси: хроника событий

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал их задерживать.

12 августа в Беларуси началась акция по блокированию дорог . В этот же день в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также гражданку Оксану Алешину. Волонтеров обвиняют в организации массовых беспорядков, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Некоторые сотрудники государственных органов и журналисты госканалов на фоне протестов публично заявляют об увольнении.

13 августа агентство Reuters сообщило о возможном введении санкций ЕС против властей Беларуси уже в конце лета.

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Автор: Андрей Василюк