Россию могли бы лишить права держать Черноморский флот в Черном море, считает военно-морской эксперт Defense Express Владимир Заблоцкий.

В комментарии Суспільне Крим он сказал, что не исключает создания международного соглашения, которое сделает это возможным. "И не я один так считаю", - подчеркнул эксперт.

Заблоцкий отметил, что сейчас Москва хочет переговоров на своих условиях и идет в наступление, чтобы "откусить больше" и иметь более выгодную переговорную позицию. "А у нас задача сейчас - "перемолоть". В обороне мы наносим ударов и потерь в шесть-семь раз больше, чем они нам, поэтому нам выгодна сейчас самооборона", - добавил он.

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