Рютте подчеркнул, что Китай является "ключевым посредником" в войне России.

Три страны - Китай, Северная Корея и Иран - сотрудничают с Россией в войне против Украины в обмен на российскую военную помощь. Об этом во время парламентской ассамблеи Альянса в Дейтоне (США) заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет La Repubblica.

При этом Рютте подчеркнул, что Китай является "ключевым посредником" в войне России против Украины.

По его словам, Китай поставляет в Россию "товары двойного назначения" и помогая ей "обходить" санкции.

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Он также добавил, что Северная Корея "получает множество технологий" в обмен на поддержку России, и что Иран получает за свою помощь деньги от Москвы, которые затем использует, "чтобы сеять беспорядки на Ближнем Востоке".

"Эти четыре страныработают вместе, и мы не должны быть наивными", - подчеркнул генсек НАТО.

Союзники Украины разобщены

Как пишет Süddeutsche Zeitung, отчет МИД Германии указывает, что сотрудничество Европы и США по санкциям против РФ полностью развалилось.

Глава санкционного комитета ЕС Дэвид О'Салливан заявил о "полном развале трансатлантической координации по уклонению от санкций".

Отмечается, что между сторонами больше нет никаких "совместных контактов". Сотрудничество стран "Большой семерки" в этом отношении также "потеряло динамику". Как европейцы и американцы намерены договориться о дополнительном пакете санкций в этих обстоятельствах, остается загадкой.

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