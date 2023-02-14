На прошлой неделе чиновник получил российский паспорт и стал владельцем основной доли в компании "Алма Холдинг", которая занимается выращиваем яблок в Краснодаре.

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель получил гражданство Российской Федерации и стал основным владельцем ООО "Алма Холдинг" - российской компании, которая специализируется на выращивании яблок.

По данным Athletistic, российский паспорт чиновник получил на прошлой неделею. Именно тогда в Едином государственном реестре юридических лиц РФ появились данные о "новой" доле Фазеля в "Алма Холдинг". Теперь 74-летнему бизнесмену принадлежит 54% акций. Оставшимися 46% акций владеет волгоградская компания "Волга груп агро".

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Рене Фазель - основные факты биографии

Рене Фазель родился в Швейцарии в 1950 году. Он возглавил Международную федерацию хоккея в 1994 году и пробыл на должности президента до 2021 года.

За время своей карьеры хоккейный функционер попал в несколько громких скандалов из-за своих близких отношений с руководством РФ и Беларуси. СМИ часто назвали его "другом" лидера Беларуси Александра Лукашенко. С ним Фазель сохранил теплые отношения даже после разгона протестов в Беларуси режимом Лукашенко.

Также в марте 2022 года он осудил решение IIHF о приостановке деятельности федераций хоккея России и Беларуси из-за вторжения российских войск в Украину.

По данным ЕГРЮЛ, на данный момент Фазель является гражданином России. Он числится в базе ЕГРИП в качестве индивидуального предпринимателя с января 2022 года (основным видом деятельности значится деятельность в области спорта).

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