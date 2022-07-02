Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о существовании риска прямого вооруженного конфликта между Альянсом и Россией. Это может произойти, если РФ нападет на Литву.
Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".
Экс-генсек отметил, что хотел бы подтвердить невозможность такого сценария, но угрозы России в отношении Литвы слишком явные.
"После российских угроз в отношении Литвы из-за вопроса транзита через эту страну, я должен предостеречь и заявить, что если Россия коснется литовских берегов, это будет ситуация пятой статьи, которая инициирует решительный военный ответ НАТО. Это конфликт с Россией", - отметил Расмуссен.
Как известно, пятая статья НАТО предусматривает коллективную оборону в случае нападения на одного из членов Альянса.
Напомним, что ранее Расмуссен признал, что НАТО ошиблось в своих оценках военного потенциала России, а также в том, что не предоставило Украине и Грузии Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО в 2008 году.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Американский генерал, специализирующийся на России, возглавил силы НАТО в Европе
- Россия запустила фейк о том, что в НАТО готовы "пожертвовать Украиной" ради своей безопасности
- Путин сам добился расширения НАТО - журналисты (видео)