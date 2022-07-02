Это станет возможным, если Россия нападет на страну НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о существовании риска прямого вооруженного конфликта между Альянсом и Россией. Это может произойти, если РФ нападет на Литву.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

Экс-генсек отметил, что хотел бы подтвердить невозможность такого сценария, но угрозы России в отношении Литвы слишком явные.

"После российских угроз в отношении Литвы из-за вопроса транзита через эту страну, я должен предостеречь и заявить, что если Россия коснется литовских берегов, это будет ситуация пятой статьи, которая инициирует решительный военный ответ НАТО. Это конфликт с Россией", - отметил Расмуссен.

Как известно, пятая статья НАТО предусматривает коллективную оборону в случае нападения на одного из членов Альянса.

Напомним, что ранее Расмуссен признал, что НАТО ошиблось в своих оценках военного потенциала России, а также в том, что не предоставило Украине и Грузии Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО в 2008 году.

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