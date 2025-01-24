Схемы обхода западных санкций хотят сделать государственной тайной.

В России планируют наказывать тюрьмой тех, кто раскрывает схемы обхода западных санкций. Соответствующий законопроект российское правительство уже направило на рассмотрение парламента, пишет Reuters.

Как отмечает издание, Россия полагается на незаконный импорт многих высокотехнологичных товаров, произведенных на Западе, но запрещенных для поставок в РФ. Микрочипы и другие импортные компоненты нужны, в частности, военному сектору страны-агрессора. Чтобы обойти санкции Запада, Россия создала сложные логистические схемы с использованием посредников в третьих странах, а также финансовую инфраструктуру для проведения оплат.

Тех, кто публично раскрывает маршруты поставок этих подсанкционных товаров, а также механизмы проведения оплаты за их приобретение, предлагают отправлять в тюрьму на срок до семи лет. Также таким людям будут грозить крупные штрафы.

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"В нынешних условиях внешнего санкционного давления сохранение сложившихся производственно-технологических цепочек, обеспечивающих стратегическое развитие российской экономики, приобретает особое значение", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа в частности жалуются на сайты, которые публично распространяют данные с таможни, а также на журналистов и блогеров, которую публикуют расследования о российских схемах уклонения от санкций.

Санкции против России: последние новости

Как писал УНИАН, в январе США объявили о двух крупных пакетах санкций против России. Первый пакет был направлен на подрыв российского экспорта нефти. Под американские санкции в частности попали танкеры из теневого флота, две крупные нефтяные компании и страховщики.

Позже был объявлен второй пакет, направленный уже против импорта в Россию санкционных товаров. В этом пакете в санкционные списки внесены российские, китайские и турецкие фирмы, которые вопреки запрету поставляют России компоненты для военного производства.

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