Лидер Беларуси также анонсировал свой визит к Путину.

Боеприпасы, завезенные Россией на территорию Беларуси во время совместных учений, останутся на территории Республики.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на полигоне, где проходят учения "Союзная решимость - 2022", информирует агентство БелТА и росСМИ.

"Будем закупать в России современную технику и рассчитываем на "подарок" отдельных образцов", - сказал Лукашенко.

В то же время самопровозглашенный лидер Беларуси отметил, что пока нет необходимости создавать российские военные базы на территории страны.

Лукашенко также анонсировал визит в Москву уже в эту пятницу. Учения в эти дни будут еще продолжаться. Он отметил, что 18 февраля обсудит с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск.

"Как мы примем завтра решение, так и будет", - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, что сегодня прибыл на полигон Осиповицкий, где проходит совместное оперативное обучение Вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022". Войска разыграли тактический эпизод с участием ракетных войск и артиллерии, авиации "Союзного государства", а также подразделений воздушно-десантных войск Российской армии.

Военные учения в Беларуси

Как сообщал УНИАН, 10 февраля в Беларуси начались совместные российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022", которые продлятся до 20 февраля.

3 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия под предлогом учений перебросила в Беларусь наибольшее количество сил со времен "холодной войны".

8 февраля в Вооруженных силах Украины начались командно-штабные учения "Метель-2022" по управлению группировками войск (сил) во время ведения боевых действий, которые продлятся до 20 февраля.

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