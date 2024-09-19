Ильва Йоханссон отметила, что никого не будут выдворять с территории Евросоюза принудительно.

В ЕС заявили, что применение дифференцированного подхода к украинским беженцам, который базировался бы на их поле, возрасте, военнообязанности, невозможно.

"Это невозможно согласно Директиве о временной защите (документ, регулирующий статус украинских беженцев на территории ЕС)", - сказала профильный еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в интервью Радио Свобода.

На уточняющий вопрос, помог бы ЕС вернуть Украине ее мужчин призывного возраста из-за границы, она отметила, что никого не будут выдворять с территории Евросоюза принудительно.

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"Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выбрасывать из ЕС", - добавила Йоханссон.

Возможность возвращения мужчин мобилизационного возраста в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский очень хотел бы, чтобы украинцы вернулись домой, но "без принуждения".

"Никто не имел такой вызов: как вернуть 7,5 миллионов человек... У нас 10,8 миллионов пенсионеров. И если мы не вернем 7,5 и не выведем из тени всех налогоплательщиков - у нас серьезный вызов: как кормить наших пенсионеров", - сказал Зеленский.

По словам президента, Украине нужно вернуть взрослое население, детей, студентов.

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