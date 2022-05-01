Парламентарий отметил, что чувствует себя "не важным", поскольку "сокрушительные" российские санкции его не коснулись

Россия ввела персональные санкции в отношении 287 из 650 членов Палаты общин британского парламента. Однако в списке не оказалось депутата Ли Андерсона. Он обратился к послу РФ и попросил исправить это.

Об этом Twitter написал в Twitter.

Депутат от Консервативной партии обратился к российскому послу с требованием внести его фамилию в список санкций Кремля. Обращение к дипломату Андерсон опубликовал в сети. В нем он подчеркнул, что "разочарован", не увидев своей фамилии в санкційному списке.

"Меня не было в списке, потому что я не важен", – написал Андерсон.

Кроме того, британец заявил послу о допущенных ошибках. Он отметил, что на самом деле в санкционном списке 266 человек, поскольку одна фамилия повторяется дважды, а еще 18 являются членами парламента, которые не заседают.

Накануне Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии ввело новые ограничительные меры против Российской Федерации в связи с войной против Украины.

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